Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nda ön başvuruları onaylanan zanaatkârlar için 1 Eylül tarihi itibariyle başvurular başladı. Zanaatkârlar, 30 Eylül tarihine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak KOSGEB Destek Programına kesin başvuruda bulunabilecek.

Başlayan başvurular ile ilgili KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “KOSGEB, Anadolu’nun kadim mesleklerinin varlığını sürdürmek için yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nda Ön başvuruları onaylanan zanaatkârların başvurularını 01 Eylül 2022 tarihi itibariyle almaya başladı. Program kapsamında uygulayıcı kuruluş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından alınan ön başvurular değerlendirilmiş ve ön başvuruyu geçen 602 başvuru sahibinin bilgileri KOSGEB İdare Başkanlığına iletilmiştir. Açıklanan program çağrı metnine göre ön başvuruyu geçen Zanaatkârlar en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Online olarak KOSGEB Destek Programına kesin başvuruda bulunacaklardır. Ön başvuru aşamasını geçen başvuru sahiplerinden KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan Zanaatkârların öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve KOBİ Bilgi Beyannamesini doldurmaları gerekmektedir. Veri tabanına kayıtlı olan ancak KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan Zanaatkârların da beyannamelerini güncellemeleri gerekmektedir. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı kapsamında Zanaatkârlara, Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destekler verilecektir. Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği çırak için 150 bin liraya kadar destek sağlanacaktır. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecektir. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecektir. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecektir. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nda İlimiz genelinde ön başvuruları onaylanan zanaatkârlarımızın en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Online olarak KOSGEB Destek Programına kesin başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.” »Haber Merkezi