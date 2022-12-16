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Başvurular başladı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOBİGEL proje teklifi çağrısına başvurular başladığını açıkladı.

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Başvurular başladı

Işık yapmış olduğu açıklamada; “KOSGEB İdaresi Başkanlığı, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı Proje Teklif çağrısının hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini arttırdı.” ifadelerini kullandı.
İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümleri için Proje Teklifi çağrısına çıkan KOSGEB, bu program kapsamında işletmelerin dijitalleşme ve rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılmasını hedeflediğini belirten Işık, “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programının Proje Teklif çağrısına, İmalat sektörlerinde faaliyet yürüten ve Bilanço usulüne göre defter tutan Küçük ve Orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilecektir. Yeni açıklanan, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısında, Dijitalleşme başlığının yanına Rekabetçilik ve Verimlilik modülü de eklendi. Destek üst limiti işletme başına, Dijitalleşme Çağrısı için 2 milyon liraya çıkartıldı. Rekabetçilik ve verimlilik çağrısı için de üst limit 1 milyon 500 lira olarak belirlendi. Gerekli kriterleri sağlayan İmalatçı KOBİ’ler, en geç 11 Ocak 2023 tarihine kadar çağrılara başvuru yapabileceklerdir. KOBİGEL -KOBİ Gelişim Destek Programıyla, yerli Dijital Teknolojilerin geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek verilebilecektir. Ayrıca yerli olarak geliştirilen bu Teknolojileri kullanan KOBİ’ler de desteklenecektir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Bilgi Beyannameleri onaylı Küçük ve Orta ölçekli imalatçı işletmeler,
www.kosgeb.gov.tr adresinden online olarak KOBİGEL Proje Teklif Çağrısına başvuru yapabileceklerdir. KBS sistemi, 11 Ocak 2023 tarihi saat 23.59’a kadar açık kalacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’lerin imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri alanlarında sunacakları projeleri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecektir. Rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması genel teması ile ilişkilendirilen çağrı kapsamında ise imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabileceklerdir. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir.” dedi. »Haber Merkezi

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Başvurular Başladı
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