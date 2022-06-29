Başvuru süresi uzatıldı

Düzenlenen yarışma hakkında Bozok Üniversitesi internet sitesinde yayınlanan açıklama da; “15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ bir darbe girişimi tasarlayarak Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığını ve demokrasisini hedef almıştır. Ancak milletimiz büyük bir azim ve kararlılıkla direniş göstermiş ve darbe girişimini engellemiştir. Düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla birlikte milli irademizin ve bağımsızlığımızın temsili olan bayrağımızı en iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya gönderilecek eserler dijital olarak teslim edilmelidir.

Yarışma değerlendirme kurul üyelerinin 1. derece yakınları dışında, Türkiye’de “üniversite öğrencisi” olan amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçıların katılımına açıktır. Katılımcılar, e-devletten aldıkları öğrenci belgelerini yarışmaya katıldıkları fotoğraflarla birlikte belirtilen e-posta adresine göndermelidir. Üniversite öğrencisi olmadığı anlaşılan katılımcılar diskalifiye edilecektir. Bu yüzden yarışmaya başvuran katılımcıların öncelikle öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Yarışmaya sadece özgün fotoğraf kabul edilecektir. Daha önce ödül almış, sergilenmiş fotoğraflar yarışmaya gönderilemez.

Katılımcılar fotoğrafın çekildiği yeri, tarihi ve saati belirtmek zorundadır.

Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.

Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ayarları gibi fotoğrafın temel yapısını değiştirmeyen oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilebilir.

Bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine, her türlü basılı yayın organlarında ya da dijital ortamlarda yayımlanmasına ve yarışmalara gönderilmesine izin verdikleri kabul edilecek olup, aksi durumda sorumluluk katılımcıya aittir.

Katılımcılar istenilen formları eksiksiz olarak doldurup imzalı bir şekilde göndermelidir.

Herhangi bir etik ihlal olduğu tespit edilen fotoğraflar, ödül ve sergileme kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.

Değerlendirme Kurulu bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü 3 bin lira, ikincilik ödülü 2 bin lira, üçüncülük ödülü bin lira, sergileme hakkı kazanan 10 fotoğraf için başarı belgesi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

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