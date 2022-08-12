Başlama vuruşu kaymakamdan

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi. Yaz aylarını verimli geçirmeli için düzenlenen Kur’an Kurslarında eğitim derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında futbol turnuvası yapıldı. Turnuvanın final maçı Kaymakam Günlü’nün başlama vuruşu ile başladı. Günlü, "Bu tarz etkinlikler çocukların hem gelişimi hem de spor faaliyetleri anlamında oldukça önemli etkinlikler. Bu turnuvayı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederim çocuklarımıza başarılar dilerim." dedi. »Haber Merkezi