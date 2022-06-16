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BASKETBOL POTASI DAĞITILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının basketbolu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı ‘10 Bin Pota Projesi’ kapsamında Yozgat'a gönderilen 150 pota dağıtıldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 02:11
BASKETBOL POTASI DAĞITILDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yozgat Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Ziya Polat, gençlerin her türlü faaliyeti yapabilmesi için devletin bütün imkanlarıyla destek olduğunu söyledi. Polat, kentte bu sene yaz kurslarına ağırlık verileceğini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde 150 potanın dağıtımını yapıyoruz. İhtiyaç olan okullarımıza, belediyelerimizin uygun olan parklarına pota veriyoruz. Spor yatırımlarında bu sene ilimizin altın yılı olacak diyebiliriz. Şu an 20 halı sahanın ihalesine çıktık. Her ilçemizde spor salonu olacak diye sözümüz vardı. Ödenekler geldi, spor salonu olmayan 3 ilçemizde de bu sene salon yapacağız. Her ilçemizde gençlik merkezi olacak’’ dedi.
Çocukları ve gençleri spor sahalarında görmek istediğini vurgulayan Polat, "Biz çocuklarımızın telefona ve eve mahkum olmasını değil, sokaklarda milletimiz içinde akranlarıyla beraber spor yapmasını, müzik aleti çalmasını istiyoruz. İnşallah yaz kurslarımızla beraber belediyemizin amatör takımlarını da bu işe dahil ederek, yaz kurslarımızla da bu işin zirve noktasını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. »AA

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BASKETBOL POTASI DAĞITILDI
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