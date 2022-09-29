Başkanlığa Açıkgöz atandı

Teşkilat çalışmaları sonucunda Yozgat İl Başkanlığına Mahmut Açıkgöz getirildi.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yurt genelinde hızlı bir teşkilatlanma faaliyeti gösteren Zafer Partisi'nde Yozgat Kurucu İl Başkanlığı görevine Mahmut Açıkgöz atandı. Hafta başında Ankara'ya davet edilen Açıkgöz, görevlendirme yazısını Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Ümit Özdağ'dan aldı. Yozgat'a dönüşünde bir açıklama yapan Açıkgöz; "Zafer Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı olarak atandım. Başta bu görevi bana tevdi eden Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, Teşkilatlar Başkanı Sayın Ali Dinçer Çolak'a ve Siyasi İşler Başkanı hemşerim Sayın Seyit Yücel'e teşekkür ediyorum." dedi.

İl Başkanı Açıkgöz'ün önümüzdeki günlerde Yozgat İl Teşkilatını oluşturarak genel merkeze sunması bekleniyor.

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