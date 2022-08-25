Başkanlardan ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, “Ziraat Odası Başkanımız İsmail Açıkgöz, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Erkekli ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Hacı Selvi belediyemizi ziyarete geldiler. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, “Ziraat Odası Başkanımız İsmail Açıkgöz, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Erkekli ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Hacı Selvi belediyemizi ziyarete geldiler. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.