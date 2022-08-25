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Başkanlardan ziyaret

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Başkanlardan ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, “Ziraat Odası Başkanımız İsmail Açıkgöz, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Erkekli ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Hacı Selvi belediyemizi ziyarete geldiler. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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Başkanlardan Ziyaret
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