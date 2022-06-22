Başkanlardan ziyaret

Ziyarette Saraykent ilçesi içim yapılacak olan yeni projeler konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Başer, “Başkanlarımla yeni projeleri ve çalışmaları hakkında istişare ettik. Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
»Haber Merkezi
22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Ziyarette Saraykent ilçesi içim yapılacak olan yeni projeler konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Başer, “Başkanlarımla yeni projeleri ve çalışmaları hakkında istişare ettik. Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.