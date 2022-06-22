Başkanlardan ziyaret

Yozgat Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve Saraykent AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’i ziyaret etti.