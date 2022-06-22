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Başkanlardan ziyaret

Yozgat Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve Saraykent AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’i ziyaret etti.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Başkanlardan ziyaret

Ziyarette Saraykent ilçesi içim yapılacak olan yeni projeler konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Başer, “Başkanlarımla yeni projeleri ve çalışmaları hakkında istişare ettik. Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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Başkanlardan Ziyaret
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