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Başkanlara ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca’yı ve Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu’nu ziyaret etti. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Başkanlara ziyaret

Sorgun Belediyesi tarafından destek verilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci, Başkan Müjdat Karaca’yı ve Başkan Çetin Mertoğlu’nu ziyaret etti. 
Ziyarette birlik ve beraberlik mesajı veren Ekinci, “Şefaatli Belediye Başkanı Sayın Müjdat Karaca ve Eymir Belediye Başkanı Sayın Çetin Mertoğlu’nu ziyaret ederek ekiplerimizle destek verdiğimiz yol çalışmalarını yerinde inceledik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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