Başkanlara ziyaret

Sorgun Belediyesi tarafından destek verilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci, Başkan Müjdat Karaca’yı ve Başkan Çetin Mertoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette birlik ve beraberlik mesajı veren Ekinci, “Şefaatli Belediye Başkanı Sayın Müjdat Karaca ve Eymir Belediye Başkanı Sayın Çetin Mertoğlu’nu ziyaret ederek ekiplerimizle destek verdiğimiz yol çalışmalarını yerinde inceledik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerini kullandı.

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