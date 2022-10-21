Başkanlara ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz’ü, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’yi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Harun Evcimen’i ziyaret etti.

Ziyarette yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit, çalışmalarında başarılar diledi.

»Muhammed Üstüntaş