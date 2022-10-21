Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.900,85
ALTIN
972,38
DOLAR
18,60
STERLİN
20,90
EURO
18,21

Başkanlara ziyaret

Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan, göreve yeni seçilen sivil toplum kuruluşu başkanlarını ziyaret edip, çalışmalarında başarılar dilediler.

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
Başkanlara ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz’ü, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’yi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Harun Evcimen’i ziyaret etti. 
Ziyarette yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit, çalışmalarında başarılar diledi. 
»Muhammed Üstüntaş 

Anahtar Kelimeler:
Başkanlara Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkekli öğrencilerle buluştu
Erkekli öğrencilerle buluştu
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
“En iyi hizmeti sunacağız”
“En iyi hizmeti sunacağız”
Velileri dinledi
Velileri dinledi
Bahis operasyonu: 46 gözaltı
Bahis operasyonu: 46 gözaltı
Değerlendirme toplantısı yaptı
Değerlendirme toplantısı yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim