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Başkanlar Yozgat’ta

Hizmet İş Sendikası tarafından düzenlenen bölge toplantısı Yozgat’ta gerçekleştirildi. 

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Başkanlar Yozgat’ta

17 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan 14’üncü Olağan Genel Kurulu için Yozgat’ta toplantı yapıldı. 
Toplantıya 16 teşkilat başkanı ve başkan yardımcıları katılarak Genel Başkan Mahmut Arslan’a tam destek çıkıldı.
Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Sendikamıza kırk yılını veren her türlü zorluğa karşı kendini siper eden, emekçi kardeşlerimizin yanında olan, davasına ömrünü adayan, dili, dini, ırkına bakmaksızın her daim mazlumların yanında olan Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz. Yalan ve iftiralar ile bizleri yıldıramazlar, yıldıramayacaklar. Biz büyük bir aileyiz. Saygı değer Genel Başkanımızın dün olduğu gibi, bugünde, yarında her daim yanında ve emrindeyiz. Yozgat ilimizde yapılan bölge programa katılarak, davetimize icabet edip buraya geldikleri için bütün şube başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her daim genel başkanımızın yanındayız Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Yolumuz bir, davamız bir, derdimiz bir, liderimiz bir... Tek Liderimiz Mahmut Arslan’dır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 
 

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Başkanlar Yozgatta
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