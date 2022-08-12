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Başkanlar Sivas’ta

iç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanları istişare toplantısı Sivas’ta yapıldı. Toplantıda şehit ailelerin çözüm bekleyen meseleleri ele alındı.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Başkanlar Sivas’ta

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinde düzenlenen toplantıya Yozgat, Aksaray, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale illerinin dernek başkanı ve yardımcıları katıldı. Toplantıda şehit aileleri ve gazilerin günlük yaşamda karşılaştıkları meseleler ele alındı. İstişare sonucunda şehit ailelerinin ve gazilerin çözüm bekleyen problemlerinin yer aldığı 11 maddelik bir metin hazırlandı. Hazırlanan metinin ilgili kurumlara bildirileceği belirtildi.
“11 MADDEDEN OLUŞAN BİR METİN HAZIRLADIK”
Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri ve gazilerin gündelik hayatta yaşamış oldukları problemleri dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyleyerek, “ İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanlarımız geleneksel olarak her yıl genellikle bir ilimizde toplanıyor. Bu sene Sivas ilimizde İç Anadolu’nda ki şehit aileleri ve gazileri dernek başkanlarımızla istişare toplantısı yaptık. İstişare toplantımızın amacı şehit ailelerimizin ve gazilerimizin gündelik hayatta yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirmek. Bu sıkıntılara ne gibi çözüm üretiriz konusunda istişarelerimizi yaptık. Bir karar aldık. Almış olduğumuz kararları dernek başkanlarımız kendi illerinde ki vekillerine ve yetkili kurumlara iletecekler. Bizde ilimizde ki yetkililere alınan kararların tamamını ileteceğiz. 6 ilimizden gelen Aksaray, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Yozgat illerinden gelen başkanlarımızı 3 gün boyunca ağırladık. 11 maddeden oluşan bir metin hazırladık. Yakın zamanda meclise gidip yetkili kurumlarla bakanlıklarla görüşüp çözümler için talepte bulunacağız.” dedi. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Başkanlar Sivasta
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