Başkanlar görüştü

Ziyaretleri kapsamda Kayseri’de 5 binin üzerinde üye yapısına sahip Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şubesini ziyaret eden Başkan Çağan, Başkan Harun Bağcı ile bir araya geldi.

Kayseri’nin önemli STK’larından birisi olan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, sosyal ve kültürel manada yapmış olduğu çalışmalarına devam ediyor. Başkan Çağan’ın, yönetim kurulu üyeleri Koray Can, Ersan Dağdeviren, Yusuf Korkmazyürek ve Dursun Açıkyürek ile Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ, üye yapısı anlamında işçilerin haklarını savunmayı görev bilen Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şubesini ziyaret etti.

Sendika Şube Başkanı Harun Bağcı tarafından karşılanan federasyon üyeleri daha sonra başkanlık makamına geçerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, öncelikle hemşehrileri olan Harun Bağcı’nın Kayseri’de ki en büyük sendikalardan birisi olan Öz İplik İş Sendikasının başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Önümüzdeki dönemde de yapılan başarılı çalışmaların devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını belirten Çağan, “İkinci kez güven tazelemek demek, bir önceki dönemde yapılan çalışmaların düzgün olduğunu gösterir. Bundan sonraki süreçte de çıtayı daha yükselteceğinize inanıyorum. Bu anlamda başkanımıza genel kurulun ardından hem hayırlı olsun diyelim dedik hem de iadeyi ziyarette bulunalım istedik. Tek başına kongreye girmek ve seçilmek anlamlı diye düşünüyorum. Bizlerde Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu olarak ve hatta hemşehrilerimiz adına bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz kaygısı içerisine girmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı ise, yaklaşık 2 hafta önce sendikanın 8. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni yönetim olarak profesyonel olarak 3’ünci döneme girdiklerini kaydeden Harun Bağcı, “Bu üçüncü dönemle genel sekreterimiz Sadık Duman arkadaşımızla birlikte işçi arkadaşlarımızın istek ve taleplerini en iyi şekilde karşılayarak onlara nasıl faydalı olabiliriz kaygısı içerisinde olacağız. Çabamız ve gayretimiz bu nokta da olacaktır. Sizler de takdir edersiniz ki Öz İplik İş Sendikası bir işçi hareketidir. Türkiye’nin sayılı sendikalarından birisi olmamız hasebiyle Kayseri içerisinde 5 bin 500 üyeli temsil etmenin vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. 5 bin 500 üye Kayseri için yeterlimi diye sorarsanız, maalesef az. Beklentilerimiz, hedeflerimiz Kayseri piyasasında bir tek dahi sendikasız tekstil işçisi kalmaması”ifadelerini kullandı.

44 yıllık bir birikimi olan sendika olduklarının altını çizen Bağcı, “Öz İplik İş Sendikası erdemli bir işçi hareketidir. Ahlaklı bir işçi hareketidir. Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. İşçi kardeşlerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Bizler işçi kardeşlerimizin kazandığı ekmeğin yanına zeytin, peynir gibi katıklar ilave ederek yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Öz İplik İş Sendikası Türkiye genelinde 43 bin üyesi olan bir sendika ve 765 bin üyesi ile Hak İş, 50 milyon üyesi ile endüstriyel üyesidir ve genel başkanımızda 4 yöneticisinden birisidir. Bu ayrıcalığımız Türkiye için büyük bir kazanç ve onurdur. Tüm işçi kardeşlerimizi sendikamıza davet ediyoruz”şeklinde konuştu. »Haber Merkezi