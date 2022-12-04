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Yozgat
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Başkandan ziyaret

Kocaeli’nde ki Yozgatlılarını buluşma adresi olarak gösterilen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, Yozgat’tan gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 

04 Aralık 2022 Pazar 02:38
Başkandan ziyaret


Daha önce bakan, milletvekili, belediye başkanı gibi önemli kişileri ağırlayan Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’ın bu kez ziyaretçisi Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal oldu. 
Başkan Öçal’ı federasyon genel merkezinde ağırlayan Akalın, federasyon olarak yaptıkları hizmetleri, yapacakları çalışmaları anlattı.
Akalın, fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Belediye Başkanı Öçal’a teşekkür etti. 
Öçal ise, federasyonun hizmetlerini takip ettiğini belirterek, “Gurbette ki hemşerilerimizin böyle birlik ve beraberlik içinde olmasından son derece mutlu oldum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BAŞKANDAN ZİYARET
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