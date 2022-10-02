Başkandan ziyaret

Ziyarette esnafın durumu konuşulurken yerel esnafa sahip çıkılması konusunda istişarede bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akdemir, “Yerköy İlçe Bakkallar Odası Başkanı İsmail Bulut’a yapmış oldukları nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim başkanımız ile yerel esnafa sahip çıkılması konusunda istişarelerde bulunduk. Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Yerel esnafımız yaşarsa memleket yaşar. Unutmayın ki, ülkemizde, ilimizde ve ilçelerimizde esnaf ile sanatkar yok olursa, ekonomimizin bel kemiği kırılmış olur. ” dedi. »Haber Merkezi

