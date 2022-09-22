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Başkandan ziyaret

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret etti. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Başkandan ziyaret

Ziyarette ilçenin gelişimini destekleyecek hizmete alınan ve planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 
Desteklerinden dolayı Milletvekili Başer’e teşekkür eden Başkan Coşar, “Fırsat bulduğu her vakit çeşitli programlara katılmak üzere ilçemize gelen Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Beyefendi’yi ziyaret ederek ilçemizin gelişimini destekleyecek hizmete aldığımız ve planladığımız çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Beyefendi’ye desteklerinden ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Mazereti değil, hizmeti önceleyerek güzel ilçemize projelerimizle değer katmaya devam edeceğiz” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BAŞKANDAN ZİYARET
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