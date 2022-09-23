Başkandan tatlı

Bozoksporu antrenmanlar da yalnız bırakmayan Başkan Köse, sporculara tatlı ikramında bulundu. Bölgesel Amatör Ligi 6. Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozoksporun antrenmanını ziyaret ederek sporculara tatlı ikram etti.

Köse, “Yozgat Belediyesi Bozoksporumuzla birlikteyiz. Biz işimize bakmalıyız. Hem saha içerisinde hem saha dışında örnek olmaya çalışmalıyız. Bundan sonraki süreci de böyle götüreceğiz. Biz şehrin takımını önce üçüncü lige sonra ikinci lige taşıyacağız. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızı antrenmanın ardından ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk. Kazasız, sakatlıksız inşallah güzel bir lig olur. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz” dedi. »Haber Merkezi

