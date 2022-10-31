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Belediye Başkanı Celal Köse, Bölgesel Amatör Lig 5. Hafta mücadelesinde Yahşihanspor ile karşılaşacak olan Yozgat Belediyesi Bozok Sporu yolcu etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Başkandan tam destek

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Köse, “Bölgesel Amatör Lig 5. Hafta mücadelesinde Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor ile karşılaşacak Yozgat Belediyesi Bozok Sporumuzu tesislerimizden Kırıkkale'ye yolcu ettik. Teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum.” dedi.
Asıl hedeflerinin görev sürecinde bu takımı ikinci lige çıkarmak olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirten Köse, “Bu hedef doğrultusunda el birliği ile çalışıyoruz ve hedefimiz için ilk olarak BAL'dan üçüncü lige çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Çalışmalarımızı ise bu doğrultuda yürüterek çıktığımız maçları kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Hem teknik ekinimize hem de futbolcu kardeşlerime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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