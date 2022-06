Başkandan müjde

Saraykentlinin geleceği yönünde çalışmalara devam ettiklerini bildiren Başkan Öçal, “Fiyatlarla ilgili bilgi alınca sabah 5’te yollara düştük. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ ile görüştük. Bekir Bey TOKİ başkanı ile durumu görüşürken, Fuat Bey ise sayın çevre ve şehir bakanımıza durumu anlatıp değerlendirdiler. Sayın milletvekilimize gittik ve çalışmalar neticesinde durum bu hale geldi. Tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu fiyatlar belirlendikten sonra bizim en az üç kez Ankara ziyaretimiz oldu. Bize destek olan sayın ilçe başkanımız bizimle birlikte yollara düştü. Adalet Bakanımızın bu konuda çok emek harcadı, teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Yüzde elliye yakın fiyat değişimi ile söz konusu insanlar o dairelere daha rahat ulaşacaklar. Alamayan vatandaşlarımız için ise bir müjde daha. 2’nci 100 bin konut projesi yapılmaya doğru gidiyor ve Saraykent’te bunun içinde var. O zaman alamayan vatandaşlarımızda alabileceklerdir. Bende buradan Saraykent’imiz için teşekkür ediyorum” dedi.

100 BİN KONUT MÜJDESİ DAHA

İkinci 100 bin konut çalışmalarını da başlattıklarını ifade eden Öçal, “Bir kaç alternatifimiz var. Onları da sunacağız. Böylelikle Saraykent Belediyemiz ikinci 100 bin konut projesinde yer alacak. Bu menfaat yalnızca Saraykent’in değil. Memleketimize TOKİ için dışardan da yabancı geliyor. Bize selam vermeyen Gülşehir gibi yerlerdeki vatandaşlarda buradan ev almışlar. Yine Akdağmadeni köylerinde yaşayan vatandaşlarda buradan ev almışlar. 2’nci TOKİ konutları da olursa böylelikle Saraykent’e daha çok vatandaş gelmiş olacak ve cazibe merkezi haline gelecektir. Sosyal konut sabit ödeme ile insanlar her şartta o konutun sahibi olacaklardır. Bu konutlar her yere de yapılmıyor. Yozgat’ta yalnızca 3 yere yapılıyor. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan teşkilat her zaman destek verdi. İlçe başkanımız, il genel meclis üyesi arkadaşlarımız her daim yanımızda olup çalışmalarımıza devam ettik. Onlara da teşekkür ediyorum. Tek gayemiz Saraykent’e hizmet etmek. Sekiz yıldır hizmetimizi sürdürüyoruz. Tek başımıza olsak belki bu kadar ilerleme sağlayamazdık, sonuç alamazdık. Ama gerek Yusuf Başer gerek Bekir Bozdağ gerekse Fuat Oktay beyin destekleri ile başarmış olduk. Saraykent’e 12’nci ayın 30’u itibariyle doğalgaz geldi. Bazı mahallelerimize henüz gelmedi ama bütün evlerimiz doğal gazlanacak. Vatandaşlarımız kaygılanmasın, herkesin evine doğalgaz bağlanmış olacak. Biraz daha sabretmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

»Haber Merkezi