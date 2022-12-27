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Başkan’dan ÇKS uyarısı

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, 1 Ekim'de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

27 Aralık 2022 Salı 02:24
Başkan’dan ÇKS uyarısı

Yozgat Ziraat Odası Başkanıİsmail Açıkgöz, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.
Açıkgöz yaptığı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.
Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğine işaret eden Açıkgöz, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek haliyle pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Bu çerçevede çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başkandan ÇKS Uyarısı
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