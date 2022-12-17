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Başkana ziyaret

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı, İyi Parti heyeti ziyaret etti.

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:05
Başkana ziyaret

İyi Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Baki Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Erhan Budak, Tuncer Bozyokuş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceylan Türkmen ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çankaya ile Çetin Gökce Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Coşar, “Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. İlçemiz için, vatandaşlarımız için birlikte çalışmaya ve onlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Başkana Ziyaret
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