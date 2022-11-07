Başkana ziyaret

Antalya Kemer’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda namağlup şampiyon olan Yozgat Veteranlar Futbol Takımı, Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Antalya Kemer’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda namağlup şampiyon olan Yozgat Veteranlar Futbol Takımımız belediyemizi ziyaret ettiler. Takımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Yüce Mevla’mdan başarılarının devamını niyaz ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi