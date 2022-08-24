Başkan’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öçal, “Viyana Karder Dernek Başkanı Mehmet Vural’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Viyana Karder Dernek Başkanı Mehmet Vural, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öçal, “Viyana Karder Dernek Başkanı Mehmet Vural’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi