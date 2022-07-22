Başkana ziyaret

Köse, nazik ziyaretlerinden dolayı Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Ömer Akses’e teşekkür etti. »Haber Merkezi
22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Ömer Akses, Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.
Köse, nazik ziyaretlerinden dolayı Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Ömer Akses’e teşekkür etti. »Haber Merkezi