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Başkana ziyaret

Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Ömer Akses, Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Başkana ziyaret

Köse, nazik ziyaretlerinden dolayı Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Ömer Akses’e teşekkür etti. »Haber Merkezi

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Başkana Ziyaret
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