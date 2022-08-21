Başkan Karacaya ziyaret

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, beraberinde Milletvekili İ Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi ve Çiçekdağı İlçe Başkanı Ahmet Hikmet Erdoğan ile birlikte Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca’ya ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Durmaz ve Sedef’e bilgiler verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP’li belediyelerin çalışmaları ile örnek teşkil ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Karaca’ya teşekkür etti. »Haber Merkezi