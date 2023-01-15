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Başkan belirlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Yozgat Şube Kurucu Başkanı belli oldu. 

15 Ocak 2023 Pazar 02:54
Başkan belirlendi

Merkezi İstanbul’da bulunan Derneğin Yozgat Şube Kurucu Başkanı Çelebi Altuntaş oldu. 
Dünyada ve ülkemizde yaygın şube ağlarıyla 8 binin üzerinde üye iş insanı, 20 bin işletmesi ve 1 milyon kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Yozgat Kurucu İl Başkanlığına Çelebi Altuntaş getirildi. 
Çelebi Altuntaş yapmış olduğu açıklamada; “Yozgat’ın büyütmenin, geliştirmenin sevdasıyla gayretiyle
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ASKON Genel Başkanımızın liderliğiyle dur durak demeden çalışmaya devam edeceğiz. Büyük gayretle Yozgat’ın nasıl yatırımlarla, projelerle buluştururuz bunun için çalışacağız. Bu mücadelemizde Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi de iş insanları ve yatırımcılarımızdır. Yozgat’ımızı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütebileceğimize, geliştirebileceğimize inanıyoruz. Biz Türkiye’nin
Dünyanın en büyük 10 ekonomiden birisi olabileceğine inanıyoruz. Bunu yapmanın yolu da özel sektörümüzle iş dünyamızla beraber hareket etmekten geçiyor. ASKON aslında elini taşın altına koyan müteşebbislerimizin ve bu ülkeyi kalkındırma hikayesinde asıl kahraman olan iş insanlarımızın kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Bize bu kutsal görevi tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın’a ve Genel Merkez Yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Başkan Belirlendi
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