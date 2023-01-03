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Başkan ara vermedi

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, hane ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

03 Ocak 2023 Salı 02:00
Başkan ara vermedi

Belediye Başkanı olduğu günden itibaren hane ziyaretlerine başlayan Başkan Ünal ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 
2023 yılının ilk hane ziyaretini Necip Delihan’ın hanesine gerçekleştirdi. 
2023 yılında da çalmadık kapının kalmayacağını belirten Ünal, “Beldemizde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her gün farklı bir hane ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için oldukça önemli. Ziyaretlerimizde fikir alış verişi yaparak çalışmalarımızı ona göre yön veriyoruz. Bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın istekleridir. Bu günde hane ziyaretleri kapsamında Necip amcamızı ziyaret ettik. Necip amcamızın elini öpüp hayır duasını aldık. Kendisi ile yapmış olduğumuz hoş sohbetten dolayı teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.01.2023 17:12
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