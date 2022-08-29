Başkan Akay Boğazlıyan’da

31 Ağustos’ta Kayseri Kadir Has Stadyumunda gerçekleştirilecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu öncesinde Hüseyin Akay, Boğazlıyan’da düzenlenen mitinge katıldı. Traktör ve araçların katıldığı konvoy ile ilçe girişinde karşılanan Akay, konvoy eşliğinde miting alanına geldi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı’nda çiftçilere seslenen Akay, çiftçinin gösterdiği güvene, sevgiye, desteğe layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Batmış bir fabrikayı kurtarmak için görevlendirildiklerini hatırlatan Akay, bugün gelinen noktada Kayseri Şeker’in Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinden biri haline geldiğini ve ‘pırlanta şirket’ olarak anıldığını belirtti.

Amacı fabrikaya çökmek olan bir güruhun, her zaman ki gibi algıyla, yalanla, iftirayla ortaya çıktıklarına dikkatleri çeken Akay; “Bunlar hedefe giden yolda, her şeyi mubah görüyorlar. Bunların derdi, çiftçinin refahı, mutluluğu değil. Bunların derdi fabrikaya çökmek, yediniz, yediniz doymadınız mı” diye seslendi.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 124 milyon Euro’ya ihale edilmesine rağmen 257 milyon Euro’ya mal edildiğini ve bu rakamın da 93 milyon Euro’nu biz ödedik diyen Akay, nerde bu kadar para diye sordu?

Boğazlıyan Fabrika’nın isim hakkının da kendi dönemlerinde mahkeme kararıyla alındığını kaydeden Akay, fabrikanın ve Boğazlıyan’ın doğalgaz dağıtım hattı bedelinin de yine kendi dönemlerinde ödendiğini aktardı.

KAYSERİ ŞEKER’İ YÜKTEN KURTARDIK!

Akay, önceki dönemde yapılan ve zarar eden Pansu, Güneş Hastanesi ve Gaziantep’teki jelibon fabrikasını kapatarak, Kayseri Şeker’i çok büyük bir zarar yükünden kurtardıklarını kaydetti. İstanbul Bayrampaşa’daki, Konya Şeker ile ortak olunan arsayı da hem Konya Şeker’in satış talebini hem de Bayrampaşa Belediyesi’nin bu alanı deprem sığınma alanı olarak değerlendirme niyetini dikkate alarak tam zamanında elden çıkarttıklarını söyledi.

‘YASAL BİR GÜNCELLEME YAPTIK!’

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde üye güncellemesi yaptıklarını da ifade eden Akay, bu çalışmanın da mevzuat ve yasaya uygun bir biçimde gerçekleştirildiğini belirtti ve “böylelikle bu fabrikalar üretim yapan gerçek çiftçilerin oldu” dedi.

‘YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK’

Mitingde Boğazlıyan’a yatırımlarının devam edeceği müjdesini veren Akay, 40 bin tonluk lisanslı depo yatırımının 60 bin tona çıkarılacağını ayrıca Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’ne de küspe paketlemede kullanılan ambalajın fabrikasını kuracaklarını söyledi.

Yönetim Kurulu’nun bir milyon 350 bin lira kar payı aldığını yönünde ortaya atılan yalan iddialara da cevap veren Akay, ne yönetim kurulu üyelerine, ne de Kayseri Şeker’in hissedarlarına kar payı dağıtılmayacağını söyledi.

‘PANCAR FİYATIMIZ ÖRNEK OLACAK’

Pancar bedelini Eylül ayı başında açıklayacaklarını da dile getiren Akay, hiç kimsenin şüphesi olmasın Kayseri Şeker’in açıklayacağı pancar alım fiyatı tüm Türkiye’ye örnek olacak. Çiftçimizin kazanacağı fiyatı açıklayacağız dedi.

‘MALİ GENEL KURULA BEKLİYORUZ’

Akay, büyük coşku ve heyecana sahne olan Boğazlıyan mitingini, Yozgat Sürmelisinde diyor ki; Ölüp te mezara girdiğim zaman, ben susayım, kemiklerim söylesin. İşin doğrusu, bugün ben sustum siz en güzel şekilde konuştunuz, en güzel şekilde cevap verdiniz. Siz istedikten sonra size hizmetten ölmeden elimi çekmem’ diyerek; Boğazlıyanlı çiftçileri 31 Ağustos’ta yapılacak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu’na davet ederek tamamladı. »Haber Merkezi