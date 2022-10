Basınla buluştu

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen programa Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş ve gazeteciler katılım sağladı.

‘ZOR BİR GÖREVİ ÜSTLENDİK’

Parti olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Zor bir görevi üstlendik. Büyük Birlik Partisindeyken vermiş olduğumuz mücadelemizin aynısını Gelecek Partimizde de vermeye devam ediyoruz. Yozgat'ta tabi ki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Çalışmalarımızda belli bir yere geldik 13 ilçemizden 7’sinin ilçe başkanlarının atamasını geçekleştirdik. Geriye 5 ilçemiz kaldı. Bu ilçelerimizden de 3’ü hazır onları da gelecek günlerde gerçekleştireceğiz inşallah. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bugün belirlediğimiz adaylarımız ertesi gün bırakmak ya da bıraktırılmak isteniyor. Bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Görüştüğümüz bir takım ilçe başkanları, kadın kolları başkanları oldu gençlik kolları başkanları oldu. Hepsine iş sözü vererek inanın çektiler. Biz tek iş bulsunlar da bize gelmesinler onların geleceği kurtulsun bizim amacımız geleceği kurtarmak zaten. Ben hala hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Mutlaka hizmetler vardır hepsini takdir ediyorum. Yapılıyor görüyoruz burada bir hizmet var. Bizler de burada üretimi ve istihdam artacak bir takım önlemler mutlaka alacağız. Biz yine Yozgat'ın Türkiye de ki siyasi ayağı olacağız. Bu sefer hakikatten Yozgat'ı bir yerlere taşıyacağız” dedi.

‘YAPILANMAMIZI HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Yozgat'ta geç başladıkları teşkilat yapılanmasını hızla tamamlayacaklarını söyledi.

Yozgat insanının gönlü, meyli nereye akarsa Türk siyasetinin de genelde o tarafa doğru yönlendiğini belirten Üstün, “Yozgat benim milletvekilliği yaptığım dönemden de geçmiş de de bildiğimiz Yozgat siyasettin en önemli mihenk taşlarından birisidir. Yozgat insanının gönlü ne diye atarsa Türk siyaseti genelde o tarafa doğru yönleniyor. Öyle bir şey vardır onun için biz Yozgat'ta biraz geç yapılanmaya başladık ama inşallah hızlı şekilde yapılanmamızı bitireceğiz. Siyasetçilik zor iş, hele bu dönemlerde siyasetle uğraşmak çok daha zor oldu maalesef. Çünkü her türlü baskının her türlü muhalefet yapan insanlara her türlü baskının yapıldığı artık milletin partisi olmaktan çıkıp devletin olmuş bir partiye karşı mücadele etmek kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.

‘KURULUŞUNDA BENDE VARDIM”

100 yıl öncesini eleştirirken Ak Parti kuruluşunda kendisinin de olduğunu söyleyen Üstün, “Kurarken sayın başbakanın Tayyip Bey'in güzel bir laf vardır. ‘Bu partiye millet kurdu, biz sadece biz sadece tabelasını astık.’ dedi. En son ben Sayın Başbakan'ın başbakanlığı döneminde milletvekiliydim. Kongreyle yürümeyeceğini anlayınca millete bedel ödettirmemek için başbakanlığı devredip bırakmaya karar verdi. Yozgatlı Bekir Bozdağ'ın bir lafı vardı. Sayın cumhurbaşkanının kongreye gönderdiğim metni herkesi ayağa kaldırarak ‘Bu parti Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi partisidir’ dedi. Ben o gün fiilen AK Parti ile bağlarımı koparmıştım. Çünkü bir parti milletin olmaktan çıkıp bir şahsın bir ailenin durumuna geliyorsa bugün de bir ideolojinin devletin partisi haline geldi. O partide millete hayırlı iş yapmak imkanı kalmaz yapılmıyor da. Atamalarda liyakatsizlik oluyor bütün atamalar millete değil de maalesef belli bir zümreye hizmet eder hale geliyor. Biz bunlarla ilgili mücadeleyi Anadolu'yu gezerken insanların bizden beklediğini gördüğümüz için çıktık meydanlara” şeklinde konuştu.

“MECBURİYETTEN KURULDU”

6'lı masanın oluşması memleketin zorluklarından mecburiyetlerindendir diyen Üstün, “Çünkü içine düştüğü durumu bu ülkenin içindeki durumu herhangi bir siyasi partinin tek başına toparlama şansı olmadığına inanıyoruz. Onun için bütün partiler o altılı masadaki partileri tamam geçmişte birçok görevlerde bulunmuş siyasi parti liderleri olmalarına rağmen hepsi nefislerine ayaklar altına aldı. Biz milleti düşünüp hep beraber bir arada olmamız gerekiyor diye düşündüler. O yapı kuruldu partili Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerden ziyade ittifakları önemli hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde ittifaklar önemli halde olacak cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Bizde ülkenin nasıl yönetileceğini planlıyoruz. Kimin yöneticilerinden bir netice alamadığımız gördük. Çünkü hiçbir şahsın bu ülkeyi bir yere getirme şansının olmadığını eğer bir sistem kuramazsınız düzgün bir yapı sistemi oturtamazsanız kim gelirse gelsin kısa süreli iyileşmeler oluyor. Kısa sürelik düzelmeler oluyor. Biz yüzyıllık cumhuriyetimiz de nihayetinde buna şahit olduk. Sağlam bir sistem olmadığı için etraftan bozulmalar başlıyor sadece zengin olanlar değişiyor. İnsanlara yansımıyor bu zenginlik kısa süre sonra” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİ ZOR DURUMDA”

Ekonominin zor durumda olduğunu belirten Üstün, “Şu anda da kışa giriyoruz hakikaten Anadolu gezdiğimiz zaman görürüz o kadar çaresiz bir durumdayız ki doğalgaz fiyatlarına ne olacağına elektrik gibidir zamlarının nerede duracağını benzin mazot fiyatları ile nasıl baş edeceğinizi bizim iktidara muhalefet yapmamıza gerek yok muhalefet kendisi yapıyor zaten. Vatandaş markete girdiği zaman çarşıya pazara girdiği zaman muhalefetin elini cebine atan her vatandaş muhalefetini kendisi hissediyor. Bu zorlukları yaşıyoruz ama bizim en önemli şeyimiz bizim Türk milletinin önemli hasretlerinden birisi de ümidimizi kaybedemeyeceğiz kaybetmeyeceğiz. Ortak akılla bu memlekette sıkıntılarından arındıracağız arındırmak zorundayız başka da bir yolumuz yok. Anadolu'daki birçok yere gittiğimiz zaman çocuklarımızın kafasındaki en önemli iş eskiden de vardı ama şimdi tamamen gençlerimizin kafasındaki en önemli iş yurtdışına gitmek. Biz bu cennet vatanı çocuklarımıza yaşayacak bir vatan olarak planlamamız lazım ona göre geliştirmemiz lazım. Memleketin koca toprakları bomboş memleketin şehirleri boşalıyor. Küçük bir planlama hatasından dolayı Marmara bölgesine toplanmış. Neredeyse memleketin bütün yumurtalarını toplamış yüzde seksen vergi geliri imalatının üretiminin yüzde sekseni küçük bir bölgeye toplanmışız. Planlama yaparken yanlış planlamışız. Memleketin yüzde 90 – yüzde 80'i boş atıl gibi duruyor. Üretimin yok, insanlar tarımdan, çiftçilikten, hayvancılıktan vazgeçtiler. Bunları tekrar bu topraklara teşvikle yönlendirmek lazım. Yoksa böyle borç alarak bir ülkenin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur” dedi.

“ADALETSİZLİKLER HAT SAFHAYA VARMIŞ”

Üretime ağırlık verilmeli önümüzdeki döneme ait hukukun adaletin olduğu güzel bir sistemin kurulması gerektiğini ifade eden Üstün, “Adalet sarayların dışından görüntüsünden çok içinden adaletin olması keşke barakada verselerdi kararlarını gecekonduda verirse de insanları mutlu edecek kararlar verilmiş olsa. Adaletsizlikler hat safhaya varmış. Özellikle bu son yaşadığımız bu mağduriyetlerde fetö meselesinden tutun da her darbe döneminde mağdurlar vardır ama gittiğimiz her şehirde şuna şahit oluyorum. Her şehrin zenginleri bu fetöden kurtarmış fakiri fukarası sıkıntı eziyet çekiyor. Okulları yapanlar ortalıkta sağı solu fetöcülükle suçluyor. Hüseyin Gülerce'nin bile milleti fetöcülükle suçladığı bir dönem yaşıyoruz. Fethullah Gülen bile belki belli bir süre sonra milleti fetöcülükle suçlayabilir. O kadar işin şirazesinden çıktı. Burada Yozgat’ı düşünün, köyden gelen bir çocuk belli bir süre önce annesi babası bir yurt bulduğu zaman hele bir de temiz bir yerse seve seve verir. Eziyeti çeken büyük bir çoğunluğu böyle Anadolu'nun gariban çocukları fakir zeki çocukları. Onun için herkesin adalete kavuşacağı saraylarımızın lüks değil adalet vereceğimiz kararlarımızın adil olabileceği adalet sistemi oturduğumuz bir dönem olsun inşallah” şeklinde konuştu.

»Muhammed Üstüntaş