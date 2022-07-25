‘Basın, kamuoyunu aydınlatma mesleğidir’

Basının halkın haber alma hakkı için büyük bir hizmet sunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Köse, “24 Temmuz 1908 basında sansürün kaldırıldığı tarih olurken, günümüzde ise basın, çağdaş demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.

Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yozgat’ta ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların ilimizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır. Vatandaşlarımız basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sırasında bir kez daha idrak etmiştir.

Bu vesileyle öncelikle ilimizde görev yapan, basın-yayın kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının ‘Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi