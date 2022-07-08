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‘Başımız sağ olmayacak’

Yozgat’ta avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. 

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
‘Başımız sağ olmayacak’

Yozgat Adalet Sarayı önünde toplanan Yozgat Barosu Başkanı Muhsin Ayanoğlu ve avukatlar, Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı.
Başkan Ayanoğlu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkûm olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır.” 
»Muhammed Üstüntaş
 

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Başımız Sağ Olmayacak
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