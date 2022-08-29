Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.014,27
DOLAR
18,18
STERLİN
21,26
EURO
18,08

Başer’den ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydıncık ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:25
Başer’den ziyaret

Aydıncık ilçesinde toplu açılış törenine katılan Bakan Bozdağ, tören sonrası ilçede bir dizi ziyarette bulundu. 
İlçe kaymakamlığını ve belediyesini ziyaret eden Bozdağ, ayrıca esnafları ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti.
Aydıncık Devlet Hastanesi'nin açılışı ile hastanede yatan vatandaşları ziyaret eden Bozdağ, TOKİ konutlarında kalan vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. 
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Bakan Bozdağ, şehit Enes Gazi Özdemir'in ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. 
Bozdağ, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Sorgun ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni ve ziyaretleri sonrası Bozdağ, 16 Ağustos'ta Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özdemir'in, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kur'an-ı Kerim okudu, şehit için dua edildi.
Şehidin babası Ali ve annesi Ferdane Özdemir ile yakınlarına başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden Bozdağ, "Şehidimizin yakınları onların bize emanetidir. Devletimize, milletimize evladınızı şehit verdiniz ama 85 milyon evladınız var, devletimiz var. Şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır. Allah sizlerin yokluğunu vermesin." dedi.
Şehidin babası Ali Özdemir de ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti. 
»AA

Anahtar Kelimeler:
Başerden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
Sonuçlar güzel
Sonuçlar güzel
iddialar yalanlandı
iddialar yalanlandı
Millet bahçesine ziyaret
Millet bahçesine ziyaret
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim