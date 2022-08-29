Başer’den ziyaret

Aydıncık ilçesinde toplu açılış törenine katılan Bakan Bozdağ, tören sonrası ilçede bir dizi ziyarette bulundu.

İlçe kaymakamlığını ve belediyesini ziyaret eden Bozdağ, ayrıca esnafları ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Aydıncık Devlet Hastanesi'nin açılışı ile hastanede yatan vatandaşları ziyaret eden Bozdağ, TOKİ konutlarında kalan vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bakan Bozdağ, şehit Enes Gazi Özdemir'in ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Bozdağ, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Sorgun ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni ve ziyaretleri sonrası Bozdağ, 16 Ağustos'ta Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özdemir'in, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kur'an-ı Kerim okudu, şehit için dua edildi.

Şehidin babası Ali ve annesi Ferdane Özdemir ile yakınlarına başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden Bozdağ, "Şehidimizin yakınları onların bize emanetidir. Devletimize, milletimize evladınızı şehit verdiniz ama 85 milyon evladınız var, devletimiz var. Şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır. Allah sizlerin yokluğunu vermesin." dedi.

Şehidin babası Ali Özdemir de ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

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