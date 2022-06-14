Başer’den ziyaret

İmtiyaz Sahibi Alpaslan Akyüz ve Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit ile görüşen Başer, Yozgat hakkında görüş alış verişinde bulundu. AK Parti iktidarı döneminde Yozgat’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Başer, ülke gündemine dairde görüşlerini paylaştı. Türkiye’nin başına bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetmesi gerektiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumdan onun dışında kimsenin kurtaramayacağını dile getiren Başer, Anketlerde de Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki AK Parti’nin oy oranlarının yüksek çıktığını, ancak muhalefetler tarafından bunun düşük gösterilmeye çalışıldığına vurgu yaptı. »Haber Merkezi