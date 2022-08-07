Başer’den Öğretmenevi müjdesi

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz, Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Milletvekili Yusuf Başer, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başer gazetemize yapmış olduğu ziyarette Yozgat’a müjdeyi verdi. Başer, yıkımı gerçekleşen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) yerine yeni bir öğretmenevi yapılacağını duyurdu. Yusuf Başer, önümüzdeki yıl Çamlık Milli Parkı girişinde bulunan ve son olarak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) tarafından kullanılan yıkılan bine yerine yeni bir öğretmenevi yapılacağını söyledi. »Selma Şahin