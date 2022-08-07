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Başer’den Öğretmenevi müjdesi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Varol, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve beraberindeki heyet ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Başer’den Öğretmenevi müjdesi

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz, Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Milletvekili Yusuf Başer, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Başer gazetemize yapmış olduğu ziyarette Yozgat’a müjdeyi verdi. Başer, yıkımı gerçekleşen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) yerine yeni bir öğretmenevi yapılacağını duyurdu. Yusuf Başer, önümüzdeki yıl Çamlık Milli Parkı girişinde bulunan ve son olarak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) tarafından kullanılan yıkılan bine yerine yeni bir öğretmenevi yapılacağını söyledi. »Selma Şahin 

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Başerden Öğretmenevi Müjdesi
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