Başer’den kadro müjdesi

106’ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında muhtelif branşlarda Yozgat için 128 doktorun kadro tahsisinin yapıldığını belirten Milletvekili Başer, “Sağlık Bakanlığımızdan tarafından İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere 106’ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında muhtelif branşlarda Yozgat’ımız için 12 uzman, 116 tabip toplam 128 doktorun kadro tahsisi yapılmıştır. Atamalarını 9 Eylül 2022'de gerçekleştireceğiz. Yozgat’ımıza ve ilan edilen kadrolara atanacak doktorlarsımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi