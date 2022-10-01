Başer Samsun’da

Havza Beldesini ziyaret eden Milletvekili Başer, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sohbet etti. Başkan Özdemir, İlçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile projeler hakkında Başer’e bilgi vererek istişarede bulundu.

Çalışmalarda başarılar dileyen Başer, “Havza Belediyemizi ziyaret ettik. Başkanımız Sebahattin Özdemir'den çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldık. Değerli başkanıma ve ekibine millete hizmet yolunda ilk günkü aşk ve memleket sevdasıyla başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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