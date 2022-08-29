Başer'in mutlu günü

Çiftin nikâhlarını Belediye Başkanı Celal Köse kıyarken nikah şahitleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Yozgatlı iş insanı Bilal Şahin oldu. Belediye nikah salonun gerçekleştirilen nikah töreninde Başer çiftini sevenleri yalnız bırakmadı. Nikah törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, iş adamı Bilal Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları, Ak Parti İl Gençlik Kolları, Ak Parti İlçe merkez yönetimi ve AK Parti İl yönetimi katıldı.

Nikah töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ ailenin önemine değinerek, “Her yuva milletimizi ve devletimizi güçlendiriyor. Aile önemli ve aile birliklerinin çoğalması hepimizi mutlu ediyor. Ben bu nedenle yeni bir ailenin kurulması milletimiz bakımından da hayırlı ve yararlı güç olmuştur. Bütün gençlerimize de böyle hayırlı bir evlilik temenni ediyorum.” dedi.

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