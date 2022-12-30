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Başer, fotoğrafını seçti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30 Aralık 2022 Cuma 02:45
Başer, fotoğrafını seçti

AA Yozgat Bürosunu ziyaret eden Başer, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Başer, çevre ve yaşamda ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesine oy kullandı.
Başer, Anadolu Ajansının sadece Türkiye değil, yurt dışındaki haber ağıyla önemli görevler üstlendiğini söyledi.
AA'nın dijital çağı yakalamış bir kurum olduğunu belirten Başer, "AA yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi. »AA

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BaşerFotoğrafını Seçti
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