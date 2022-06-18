Başarılı operasyon

4 gündür süregelen sol bacakta aşırı şişlik, çap artışı, renk değişikliği ve ağrı şikayetleriyle Şehir Hastanesine müracaat eden hasta, yapılan tetkikler ve kontroller neticesinde akut masif iliofemoropopliteal DVT tanısı konuldu. Karın içi ve bacak derin toplardamarlarında tıkanıklıklar mevcut olan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimi Operatör Dr. Görkem Yiğit tarafından ameliyata alındı.

Yüksek başarı ile yapılan ameliyat sonrası Dr. Yiğit; '' Etkin bir şekilde tedavi edilmeyen derin ven trombozu (DVT), post trombotik sendrom ve pulmoner emboli gibi hayatı tehdit edici problemlere neden olabilir. Günümüzde medikal tedaviye ek olarak, uygun hastalarda girişimsel yöntemler de kalp ve damar cerrahları tarafından etkin şekilde uygulanmakta ve hastaların yaşam kaliteleri artırılmaktadır. Bölgesel anestezi ile anjiyografik yöntemler olan farmakomekanik trombektomi+ kateter aracılı tromboliz+ balon anjiyoplasti işlemlerini popliteal ven girişim yerinden uygulayarak, hastamızın derin toplardamarlarında tam açıklık sağlayıp hastamızı servis takibine aldık. Geçmiş olsun dileklerimle” dedi.

Haber Merkezi

