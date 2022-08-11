Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,09
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,44

Başarılı öğrenciler Kayseri’ye

Sarıkaya ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) başarı gösteren öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gezi programı düzenlendi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Başarılı öğrenciler Kayseri’ye

Düzenlenen gezi programında öğrenciler Kayseri’ye giderek gezip eğlenecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yapılan programda emeği geçen herkese teşekkür ederek; ”Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından LGS‘de başarı gösteren öğrencilerimize bu geziyi düzenleyerek onların başarılarını ödüllendiriyoruz. Gezide desteklerini esirgemeyen Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’a ,Kayseri de İş Adamı Gülsoylar Döviz ve IVOKO bayii İlhan Nevzat Gülsoy‘a ve İş Adamı Dernek sekreteri İlhan Şenol ‘a şükranlarımızı sunarız” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başarılı öğrenciler Kayseriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Davetiyeler dağıtılıyor
Davetiyeler dağıtılıyor
AK gençlikten aşure
AK gençlikten aşure
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çiftçilere müjde!
Çiftçilere müjde!
Her alanda çalışma
Her alanda çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim