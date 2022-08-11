Başarılı öğrenciler Kayseri’ye

Düzenlenen gezi programında öğrenciler Kayseri’ye giderek gezip eğlenecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yapılan programda emeği geçen herkese teşekkür ederek; ”Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından LGS‘de başarı gösteren öğrencilerimize bu geziyi düzenleyerek onların başarılarını ödüllendiriyoruz. Gezide desteklerini esirgemeyen Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’a ,Kayseri de İş Adamı Gülsoylar Döviz ve IVOKO bayii İlhan Nevzat Gülsoy‘a ve İş Adamı Dernek sekreteri İlhan Şenol ‘a şükranlarımızı sunarız” dedi.

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