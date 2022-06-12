Başarılı doktora teşekkür

Yozgat Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Hekimi Operatör Dr. Mert Ersan’a 2022 Yılı Mayıs ayı boyunca muayene olan hastalardan almış olduğu memnuniyetlerden dolayı Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Kozan, “Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet duydukları, özverili ve kaliteli hizmet sunarak kurumumuzda gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.

Haber Merkezi