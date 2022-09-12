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‘Başarılar şampiyon!’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 5’nci Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak olan hemşehrimiz Rıza Kayaalp’e başarılar diledi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 02:19
‘Başarılar şampiyon!’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 5’nci Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak olan hemşehrimiz Rıza Kayaalp’e başarılar diledi. Başkan Köse, sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu mesajında; “Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 5’nci Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak olan hemşehrimiz Rıza Kayaalp kardeşim başta olmak üzere tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Dualarımız seninle Şampiyon!” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Başarılar şampiyon
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