‘Başarılar şampiyon!’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 5’nci Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak olan hemşehrimiz Rıza Kayaalp’e başarılar diledi. Başkan Köse, sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu mesajında; “Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 5’nci Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak olan hemşehrimiz Rıza Kayaalp kardeşim başta olmak üzere tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Dualarımız seninle Şampiyon!” ifadelerini kullandı.

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