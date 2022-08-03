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Başarıdan başarıya

Yozgat Şehir Hastanesi yapmış olduğu başarılı ameliyatlar ile başarıdan başarıya ilerliyor. İlk kez yapılan Laparoskopik Sürrenal ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi. 

03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Başarıdan başarıya

Genel Cerrahi Hekimi Operatör Dr. İsmail Kamacı, “Adrenal adenomlar (böbreküstü bezinin kitleleri), böbreküstü bezinin iyi huylu tümörleridir. Adrenal adenomlar, adrenal bezin en sık görülen kitle lezyonlarından olup görüntülemelerde sıklıkla rastlantısal olarak tespit edilirler. Genellikle küçüktürler nadiren boyutları 4 santimetreyi geçebilir. Boyutu 6 santimetre ve üzerinde ise adrenal kitlenin malign olma olasılığı yüzde 85’e çıkar. Fonksiyonel adrenal adenomların tedavisi etkilenmiş olan adrenal bezin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Mümkünse Laparoskopik Adrenalektomi tercih edilmelidir. Adrenalden kaynaklanan 4 santimetre üstündeki MRG’de şüpheli görünüm veren tüm kitlelere adrenal kanser olasılığına karşı cerrahi tedavi yapılmalıdır. Bizde hastamızda Laparoskopik Adrenalektomi yöntemini tercih ederek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızı 1 veya 2 gün burada misafir edeceğiz. Taburcu olduktan sonrada düzenli aralıklarla kontrollerini sağlayacağız, geçmiş olsun”  dedi. 
»Haber Merkezi

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