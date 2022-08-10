Başarıdan başarıya

Yapmış oldukları çalışmalar ile ilkleri gerçekleştiren kadın kooperatifi bir ilke daha imza attı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP Türkiye iş birliğinde uygulanmakta olan Business to Social Cohesion (İşten Sosyal Uyuma) Projesi kapsamında kooperatif birebir iş geliştirme danışmanlığı hizmeti alma ve sarf malzeme desteği almaya hak kazandı.

TAKİP ZİYARETİ

İşten Sosyal Uyuma Projesi kapsamında ORAN Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zicin ve Birim Uzmanı Ali Durmuş tarafından Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifine proje takip ziyaretinde bulundu. Yapılan takip ziyaretinde Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi olumlu sonuçlar aldı. Yapılan işlerden ve alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “Yapmış olduğumuz projeler kapsamında aldığımız sonuçlar bizleri oldukça mutlu etti. ORAN Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zicin ve Birim Uzmanı Ali Durmuş tarafından kooperatifimize takip ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda oldukça olumlu sonuçlar aldık. Projemizde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘PROJELERDE YER ALIYORUZ’

Projelerde gururla kooperatifi temsil ettiklerini belirten Başkan Türker, “Japon hükümetinin finanse ettiği projede seçilmiş başarılı girişimci kadınlar yer aldı. Geçtiğimiz aylarda proje kapsamında İstanbul Zeytinburnu Fişekhane de gerçekleşen organizasyon da UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Winton, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları GM Yardımcısı Ahmet Şimşek, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Filiz Alaçal, Demet Sabancı, diğer yetkili iş insanları ile tanışma, Yozgat Aydıncık Ametist ve doğal taşlarımızla işlediğimiz takıları, ürünlerimizi, yöremizi tanıtma fırsatı bulduk. Farklı firmalarla eşleştirildiğimiz bu organizasyondan verimli sonuçlar elde ettik. Bizi Fişekhane de çok güzel bir organizasyon da buluşturup mükemmel bir şekilde ağırladılar. Girişimci kadınlara önem ve değer verildiğini en güzel örneğini bu projede yine görmüş olduk. Kooperatifimiz olarak proje kapsamında yine birçok eğitime imza attık. Böylesi güzel bir projede seçilmiş olmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

YOZGAT’IN SESİ OLDU

Birçok fuar ve festivalde yer aldıklarını söyleyen Türker, “Kooperatifimiz birçok projeye imza atarak yıllardır Aydıncık ilçesinin cevheri olan ametist ve doğal taşlarımızı her platformda, fuarlarda, festivallerde ve etkinliklerde en iyi şekilde tanıtarak Yozgat'ın sesi oldu. Yine bu vesileyle Türkiye'nin birçok yerine Aydıncık ametist ve taşlarının pazarını oluşturarak insanların ilimizi ve ilçemizi ziyaret edip alışveriş yapmasına tanınmasına da vesile oldu. İnternet ve sosyal medyadan da birçok insana ulaşıldı. Yozgat ve ilçeleri olmak üzere ilk kadın girişimi olan kooperatifimiz örnek teşkil ederek kooperatifleşme yolunu açıp birçok kadını azimlendirerek elinden geldiğince destek olmuştur. Kooperatifimizde çalışan emek veren bütün kadınlara ve bize desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. »Selma Şahin