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Başarıda 5 yıl

Yozgat'ta devlet desteğiyle besicilik yapmaya başlayan kadın çiftçi, 5 yılda koyun sayısını 37'den 200'e çıkardı.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Başarıda 5 yıl

Köçekkömü köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hülya Çetinkaya, Genç Çiftçi Projesi için 2017'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.
Proje kapsamında geri ödemesiz 37 koyun hibe edilen Çetinkaya, hayvan sayısını 5 yılda 200'e çıkardı.
Toplam 35 büyükbaş hayvan da besleyen Çetinkaya, süt, yoğurt, tereyağı ve kaymak satıp aile bütçesine katkı sağlarken eşinin kasap dükkânının da et ihtiyacını karşılıyor.
Çetinkaya, en büyük destekçisinin kayınvalidesi Asiye Çetinkaya olduğunu belirtti.
Koyun sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini aktaran 3 çocuk annesi Çetinkaya, "İşini severek yaparsan hiçbir zorluğu olmaz. Ben bu işi severek yapıyorum. Kayınvalidem ve eşim beni destekliyor. Bir çiftlikte ne yapılıyorsa aynı işlerle uğraşıyorum." dedi.

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Başarıda 5 Yıl
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