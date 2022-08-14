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Başarı ödüllendirildi

2022 YKS sonuçlarına göre EA sıralamasında Türkiye 3 bin 223’üncüsü olan Buse Kaplan, Yerköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamza Ergül’ü ziyaret etti. 

14 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Başarı ödüllendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Yerköy Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Buse Kaplan'ı makamında ağırladı. 
Buse Kaplan'ın başarısından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ergül, “2022 YKS sonuçlarına göre EA sıralamasında Türkiye 3 bin 223’üncüsü olan Yerköy Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Buse Kaplan'ı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzde ağırladık. ‘Marifet İltifata Tâbidir.’ cümlesine anlam kazandıran öğrencimizi bizler de başarısını taktir edip ödülünü teslim ettik. Bu başarı her geçen yıl idareci ve öğretmenlerimizin gayreti ile artarak devam edecektir." dedi. 
»Haber Merkezi

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Başarı ödüllendirildi
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