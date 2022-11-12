"Başarı çabaya bağlıdır"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınavda başarı gösteren öğrencilere hediye takdimi yapıldı.

Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy tarafından verildi.

Liselere Geçiş Sınavına (LGS) yoğun bir şekilde hazırlanan gençlerin her daim yanlarında olduklarını söyleyen Aksoy, “Onları geleceğe hazırlayan ve başarı duygusunu tattıran okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

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