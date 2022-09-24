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‘Baş taçlarımıza yeni yer’

Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği için yeni yer yapılıyor. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
‘Baş taçlarımıza yeni yer’

2 gün içerinde yapılan yerin büyük oranının tamamlandığını vurgulayan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Ülkemizin ve milletimizin gururu olan şehit ve gazilerimiz için yeni bir yer yapıyoruz. Onlara güzel bir lokal yapalım, güzel bir büroları olsun diye. Yeniden inşa yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bir yer yaptık. Onlar burada dinlenecek, hatıralarını yad edecekler. Kendileri de bu durumdan oldukça mutlular. Tabi bu güzel gelişmeleri görünce bizde oldukça mutlu olduk. Bütün güzellikler onlara feda olsun. İnşallah bundan sonraki günlerini daha anlamlı geçirecekler. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Baş Taçlarımıza Yeni Yer
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