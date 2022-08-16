“Barınma sorunu yaşanmayacak”

Vali Polat, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle yükseköğrenim öğrenci yurtları ve il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Polat, üniversite tercihlerinin açıklandığını belirterek, tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polat, KYK yurtlarının kapasitesinin yeterli olduğunu söyleyerek “Yurtlarımız, misafirhanelerimiz, tüm konaklama tesislerimiz çocuklarımızın hizmetinde. Hiçbir çocuğumuzun açıkta kalmaması için çalışıyoruz” dedi.

Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla Yozgat’ı tercih eden öğrencilerin barınma ihtiyaçları ile ilgili son durumu değerlendirmek için toplantı yapıldığını bildiren Polat, “Yurtlarımızın durumunu, alınacak tedbirleri değerlendirerek Yozgat'ı tercih eden çocuklarımız geldiğinde yurtların hazır olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın barınma ile ilgili problem yaşamaması için şimdiden çalışmaya başladık. Kaymakam arkadaşlarımız, il müdürlerimiz ve rektör hocamız ile bir araya gelerek ne yapabiliriz, herhangi bir ihtiyacımız var mı ve ihtiyaç varsa hangi tür tedbirleri alabiliriz. Bunun değerlendirmesini planlama koordinasyon toplantısı ile yapacağız.” diye konuştu.

‘YOZGAT EV SAHİPLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK’

Yozgat’ı tercih eden öğrencilerin barınma konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklarını bildiren Polat, “Yiğitler şehri Yozgat'ı tercih eden yavrularımızın geldiklerinde yurt ile ilgili, barınma ile ilgili herhangi bir problem yaşamaması için tedbirlerimizi zaten alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Tercihlerde, Yozgat tercih edilen bir yer. Tabi tercihe karşı barınma ile ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı? Onu değerlendireceğiz. Mevcut yurtlarımızın durumu yeterli. Yurtlar yetmediği zaman özel yurtlarımızda var bizim. Özel yurtlarımızı da bu işe dâhil edeceğiz. Devletimizin kurum ve kuruluşlarımızın misafirhaneleri var. Yetmedi mi? Otellerimiz var. Evelallah devletimiz güçlü. Otelleri kiralarız ve çocuklarımızı geçici olarak orada misafir ederiz. Yozgat ev sahipliğini en iyi şekilde yapacaktır.” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaştığına değinen Polat, “Eğitim öğretim dönemi için yapılan yatırımlarımızın son durumu nedir ona bakacağız. Tadilat olan okullarımızın eğitim öğretime yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Burada son durumu değerlendireceğiz. Tabi geldiğimiz günden beri metruk binalar ile ilgili çalışmaları emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz ve kaymakamlarımızın koordinesinde yürütüyoruz. Yıkılan bina sayısı ve yıkılması gereken binaların son durumlarını değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

KÖYDES yatırımlarının devam ettiğinin altını çizen Polat, “KÖYDES yatırımları ile ilgili son değerlendirmeleri yapacağız. Yapılan çalışmalar, 1’nci kat 2’nci kat asfaltlar, beton BSK, neredeyiz, ne aşamadayız? Bunların değerlendirme toplantısını yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘TÜM KURUMLARIMIZLA SAHADA OLACAĞIZ’

Yozgat’ta ihtiyaç sahibi evlere kömür yardımları yapıldığına dikkat çeken Polat, “Tüm yardımlar ile ilgili planlamalara şimdiden başlayıp kış ayı gelmeden ihtiyaç sahipleri insanlarımıza tüm yardımları ulaştırmak için Bismillah diyeceğiz. Vakıf aracılığıyla vakıfta dosyası bulunan tüm ailelerin ziyaret edilmesi ile ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Tüm ailelerimizi eğitim öğretim başlamadan, kış ayı başlamadan ziyaret ederek ihtiyaçlarının gidermesi ile ilgili tüm kurumlarımızla sahada olacağımızı belirtiyoruz.” dedi.

Yozgat’ta yaz ayının bereketli geçtiğini ve yatırımların devam ettiğini söyleyen Polat, “Eğitim yatırımlarımızda şu an 34 okulun yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Köylerimizin altyapısının en iyi şekilde hazırlanması için kaymakam arkadaşımızın koordinesinde yatırımlar devam ediyor. Spor yatırımlarımız devam ediyor ve edecek. İnşallah Gençlik Merkezleri spor salonları tüm ilçelerimizde bu sene itibari ile bitecek. Bu yatırımlar için ödeneklerin ilimize gelmesinde destek veren büyüklerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker