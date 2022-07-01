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Baraj tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Yozgat'ta inşaatı süren İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağını bildirdi.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Baraj tamamlandı

Akca, yazılı açıklamasında, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını belirtti.
DSİ'nin, Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktaran Akca, şunları kaydetti:
"İnşaat çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazi sulanacak. Yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 59 milyon 61 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."
»AA

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Baraj Tamamlandı
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